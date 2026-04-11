◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）初回に2点の先制を許した巨人。HR攻勢で反撃に出るも、及ばず敗れました。先発マウンドにあがったのは来日後初登板となったマタ投手。先頭に四球を許すと後続にもフェンス直撃の2塁打を浴び、無死2、3塁のピンチを招きます。ここで続く鈴木叶選手には、ライト方向へ打球をはじき返されると、東京ドームでのスタメンデビューとなっていたライト・平山功太選手が足を滑ら