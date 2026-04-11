◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）

初回に2点の先制を許した巨人。HR攻勢で反撃に出るも、及ばず敗れました。

先発マウンドにあがったのは来日後初登板となったマタ投手。先頭に四球を許すと後続にもフェンス直撃の2塁打を浴び、無死2、3塁のピンチを招きます。ここで続く鈴木叶選手には、ライト方向へ打球をはじき返されると、東京ドームでのスタメンデビューとなっていたライト・平山功太選手が足を滑らせて後逸。2点タイムリー3塁打となりました。

対するヤクルトの先発・山野太一投手を打ちあぐねていた巨人打線でしたが、3回にはスタメンマスクをかぶる山瀬慎之助選手が待望の一発。先頭で打席に向かうと2球目のストレートをとらえ、レフトスタンドへのプロ初HRを放ちました。

それでも1点差からなかなか追い上げられなかった巨人打線。7回には、3番手・赤星優志投手がサンタナ選手の一発を浴び、再び2点リードとされます。それでも裏には、ここでも待望の一発。2アウトから打席に向かった坂本勇人選手が初球をとらえ、バックスクリーンに飛び込む今季第1号としました。さらに続く平山功太選手もプロ初ヒットを記録。しかし後続が打ち取られ、1点ビハインドのままとされます。

以降は両チーム追加点なくゲームセット。巨人は僅差のゲームを落としました。