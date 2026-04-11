◇パ・リーグソフトバンク6ー3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が6回、死球を左肩付近に受けて、苦痛の表情のまま途中交代した。伊藤大海の抜けた直球が左肩甲骨のあたりを直撃。今宮は声を上げて腕をぶらんと下げたまま、ベンチへと退いた。試合後、取材対応した小久保監督は「骨は大丈夫みたい。（病院には）明日いきます。ベンチには入れる予定です」と大事には至っていない