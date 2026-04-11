【モデルプレス＝2026/04/11】超特急のリョウガ（船津稜雅）とタカシ（松尾太陽）が10日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。家族の“鉄板”エピソードを明かした。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急リョウガ、母とのLINEのやり取り告白この日は、家族の話をする時の鉄板ネタについて尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。