超特急リョウガ、母の“鉄板”エピソード明かす タカシが定期的に見にいくインスタ投稿
【モデルプレス＝2026/04/11】超特急のリョウガ（船津稜雅）とタカシ（松尾太陽）が10日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。家族の“鉄板”エピソードを明かした。
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この日は、家族の話をする時の鉄板ネタについて尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。リョウガは、以前「母がLINEで『あんた、曲何なの？センターの曲、どれなの？』って」と自身がセンターを務める楽曲を質問された際に「確かそうだったかな？みたいな」と2020年にリリースされた楽曲のタイトル「So Crazy」にクエスチョンマークを付けて「so crazy？」と回答したと振り返った。すると「『おまえがな』って来て」と母から鋭い返しがあったのだそうで、「言う？1人息子に」と不満そうな様子。2020年11月30日に更新した自身のInstagramでは、母との一連のやり取りが表示されたLINEのトーク画面を公開しており、その中でリョウガは「おまえがな」に対して「えぇ…」と返信している。
このエピソードがお気に入りだというタカシが同投稿を「定期的に見にいく、遡って」と語ると、リョウガは「やめてくださいよ」とツッコミを入れた。
一方で、大阪出身のタカシは「『関西のおばちゃんっぽいな』って思う」と母のエピソードを紹介。2012年頃に東京・渋谷で開催された、超特急が所属する若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）によるライブを母が大阪から観に来てくれたそうで、当時は「それぞれの超特急のメンバーのお母さんがほぼ初対面ぐらいの時」だったことから、母が「EBiDANの関係者の皆さんと親御さん方に飴ちゃんを配っていくっていう…絵に描いたような“関西のおばちゃん”してた」と話した。リョウガが「ヒョウ柄身にまとって…本当“ザ”だもんなぁ」と口にすると、「『こんな“ザ”ある？』って思ったもん」と振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急リョウガ、母とのLINEのやり取り告白
この日は、家族の話をする時の鉄板ネタについて尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。リョウガは、以前「母がLINEで『あんた、曲何なの？センターの曲、どれなの？』って」と自身がセンターを務める楽曲を質問された際に「確かそうだったかな？みたいな」と2020年にリリースされた楽曲のタイトル「So Crazy」にクエスチョンマークを付けて「so crazy？」と回答したと振り返った。すると「『おまえがな』って来て」と母から鋭い返しがあったのだそうで、「言う？1人息子に」と不満そうな様子。2020年11月30日に更新した自身のInstagramでは、母との一連のやり取りが表示されたLINEのトーク画面を公開しており、その中でリョウガは「おまえがな」に対して「えぇ…」と返信している。
◆超特急タカシ“関西のおばちゃん”感溢れる母のエピソードとは
一方で、大阪出身のタカシは「『関西のおばちゃんっぽいな』って思う」と母のエピソードを紹介。2012年頃に東京・渋谷で開催された、超特急が所属する若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）によるライブを母が大阪から観に来てくれたそうで、当時は「それぞれの超特急のメンバーのお母さんがほぼ初対面ぐらいの時」だったことから、母が「EBiDANの関係者の皆さんと親御さん方に飴ちゃんを配っていくっていう…絵に描いたような“関西のおばちゃん”してた」と話した。リョウガが「ヒョウ柄身にまとって…本当“ザ”だもんなぁ」と口にすると、「『こんな“ザ”ある？』って思ったもん」と振り返っていた。（modelpress編集部）
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