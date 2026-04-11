◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンクの先発・上沢直之投手（32）の3年ぶり古巣マウンドに目立ったブーイングなし。温かい拍手の方が大きかった。上沢にとって2023年オフにポスティングでメジャー挑戦して以来、3年ぶりのエスコンフィールドでの登板。古巣ファンの反応は普段と変わらなかった。2024年オフの日本球界復帰の際にライバル球団であるソフトバンク移籍を選択した右腕