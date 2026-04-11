動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月30日〜4月5日）を発表。映画以外の番組部門では、4月2日より配信がスタートしたNetflixシリーズ『九条の大罪』が初登場1位を獲得した。TOP10入りしたのは日本だけだったが、グローバルTOP10（非英語シリーズ）の7位にランクインしたことで、さらなるヒットが期待される。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル原作は『闇金ウシジマく