ららぽーとEXPOCITYは4月16日〜19日まで、たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ〜全国選りすぐりのプリン100種類が集結！〜」を開催する。たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ〜全国選りすぐりのプリン100種類が集結！〜」会場には、琵琶湖をイメージした青いジュレとプリンのコントラストが美しい「彦根イイプリン」や、約6人前のジャンボサイズの「まほろば大仏プリン」など、全国から厳選された100種類のプ