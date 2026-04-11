プリン100種が大集合！ららぽーとEXPOCITYで「春のEGG SWEETSマルシェ〜」開催
ららぽーとEXPOCITYは4月16日〜19日まで、たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ〜全国選りすぐりのプリン100種類が集結！〜」を開催する。
たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ〜全国選りすぐりのプリン100種類が集結！〜」
会場には、琵琶湖をイメージした青いジュレとプリンのコントラストが美しい「彦根イイプリン」や、約6人前のジャンボサイズの「まほろば大仏プリン」など、全国から厳選された100種類のプリンが集結する。
彦根イイプリン(ビワコブルー)
そのほか、たまごをふんだんに使用したタルタルサンドやカヌレなど、さまざまなたまごグルメも楽しめる。
まほろば大仏プリン(大)カスタード
全国各地のブランドたまごが店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」もオープン。たまご型カプセル抽選会や、たまご型ケースを使った工作イベント「エッグマラカス作り」なども実施する。
幻の卵屋さん
館内では春の連動企画も充実している。4月12日までは万博記念公園やニフレルと協力した「桜スタンプラリー」を開催。4月26日まではデジタルサイネージで幻想的な夜桜等の特別映像を上映する。お花見気分を味わいながら、豪華賞品が当たる抽選に参加できる。
4月からは、春は館内のリニューアルも進み、「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」の増床店や、関西最大級の「TAKEO KIKUCHI」など、新規・改装計15店舗が順次オープンする。
たまごスイーツの祭典「春のEGG SWEETSマルシェ〜全国選りすぐりのプリン100種類が集結！〜」
会場には、琵琶湖をイメージした青いジュレとプリンのコントラストが美しい「彦根イイプリン」や、約6人前のジャンボサイズの「まほろば大仏プリン」など、全国から厳選された100種類のプリンが集結する。
そのほか、たまごをふんだんに使用したタルタルサンドやカヌレなど、さまざまなたまごグルメも楽しめる。
まほろば大仏プリン(大)カスタード
全国各地のブランドたまごが店頭に並ぶポップアップストア「幻の卵屋さん」もオープン。たまご型カプセル抽選会や、たまご型ケースを使った工作イベント「エッグマラカス作り」なども実施する。
幻の卵屋さん
館内では春の連動企画も充実している。4月12日までは万博記念公園やニフレルと協力した「桜スタンプラリー」を開催。4月26日まではデジタルサイネージで幻想的な夜桜等の特別映像を上映する。お花見気分を味わいながら、豪華賞品が当たる抽選に参加できる。
4月からは、春は館内のリニューアルも進み、「THE NORTH FACE / HELLY HANSEN」の増床店や、関西最大級の「TAKEO KIKUCHI」など、新規・改装計15店舗が順次オープンする。