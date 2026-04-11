豊臣家墓所にある慈雲院の五輪塔（左）と豊臣秀長の五輪塔（右）【写真：ふくいのりすけ／PIXTA】2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第13回「疑惑の花嫁」では、信長の指示で、秀長は安藤守就の娘・慶を妻に迎えることになるが…