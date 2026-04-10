米男子ゴルフ・マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で開幕。2度の全米オープン制覇を誇る32歳ブライソン・デシャンボー（米国）の型破りな試みが注目を集めている。米スポーツ専門局「ESPN」は「ブライソン・デシャンボー：マスターズで3Dプリンター製アイアンを使用」との見出しで記事を掲載。「おそらく彼の今までで最も大胆な