鮮やかな緑色が食卓を彩る「スナップエンドウ」は、春の訪れを感じる美味しい旬の食材ですね。パリッとした食感とみずみずしい自然な甘みがたまりません！サッと茹でるだけで手軽に使えるのも嬉しいポイント。今回は、そんな春のスナップエンドウを使った人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】5分で完成！コク旨な塩昆布マヨ和え堂々の第1位は、パパッと5分で作れる「塩昆布マヨ和え」です！サッと塩茹で