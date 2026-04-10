スナップエンドウとエビの炒め物【材料】（2人分）スナップエンドウ(小) 1パック塩(ゆでる用) 小さじ 1/2エビ 4~6尾塩(もみ込み用) 小さじ 2片栗粉(もみ込み用) 大さじ 1<エビの下味>酒 小さじ 2塩 少々片栗粉 大さじ 1<調味料>酒 小さじ 2塩 少々オイスターソース 大さじ 1ショウガ 1/2片赤唐辛子 1本ゴマ油 大さじ 1【下準備】1、スナップエンドウは筋を引いて、塩を入れた熱湯でサッとゆで、ザルに上げる(この熱湯でエビをゆでます)。2、エビは殻と背ワタを取って塩をもみ込み、水分が出てきたら片栗粉をもみ込み、水洗いして水気を拭き取る。＜エビの下味＞の材料をからめ、スナップエンドウをゆでた熱湯に入れてサッとゆで、ザルに上げる。3、ショウガは皮をむいてみじん切りにし、赤唐辛子は半分に折って種を出す。【作り方】1、フライパンにゴマ油、ショウガ、赤唐辛子を入れて中火にかけ、香りがたってきたらスナップエンドウ、エビを入れて炒める。＜調味料＞の材料を加えてからめるように炒め合わせ、器に盛り分ける。【このレシピのポイント・コツ】エビは塩でもんで、少しグレーの水気が出てきたら、片栗粉を加えてグレーの水分を吸わせるようにもみ込み、水洗いすると生臭さがやわらぎ、エビがランクUPします。また、炒める前にゆでる事で、エビの食感がプリプリになります。ひと手間でおいしさがアップしますので、ぜひお試しを！