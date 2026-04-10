シャキッと甘い春の味覚！スナップエンドウの絶品おかず人気TOP3
鮮やかな緑色が食卓を彩る「スナップエンドウ」は、春の訪れを感じる美味しい旬の食材ですね。パリッとした食感とみずみずしい自然な甘みがたまりません！サッと茹でるだけで手軽に使えるのも嬉しいポイント。今回は、そんな春のスナップエンドウを使った人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】5分で完成！コク旨な塩昆布マヨ和え
堂々の第1位は、パパッと5分で作れる「塩昆布マヨ和え」です！サッと塩茹でしたスナップエンドウのシャキシャキとした食感に、マヨネーズのまろやかさと塩昆布の旨味が絶妙に絡んでお箸が止まりません。マヨネーズのコクがスナップエンドウのみずみずしい甘みを引き立てて、まさにコク旨な味わい。忙しい日の副菜やお酒のおつまみにもぴったりですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】春のスナップエンドウの人気レシピ
第2位は、すり白ゴマの香ばしさが食欲をそそる「ゴママヨ和え」です。茹でたスナップエンドウに、ゴマとマヨネーズを合わせるだけ！シャキッとした歯ごたえにゴマの風味がジュワッと広がり、お弁当の彩りおかずとしても大活躍してくれますよ。
第3位は、エビのピンクとスナップエンドウの緑が春らしい炒め物です。プリプリのエビと、シャキシャキのスナップエンドウの食感コントラストがたまりません！エビの旨味が野菜にジュワッと染み込み、夕食の立派なメインおかずにもなるご馳走レシピですよ。
■シーン別に楽しむ春のスナップエンドウレシピ
スナップエンドウの魅力は、なんといってもその鮮やかな色合いと食感ですね！忙しい平日の夕食やお弁当の隙間おかずには1位や2位の「和え物」を、休日やしっかり食べたい日のメインには3位の「炒め物」をと、シーンに合わせて大活躍します。ぜひ旬の美味しさを、毎日の食卓でたっぷりと味わってみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】5分で完成！コク旨な塩昆布マヨ和え
堂々の第1位は、パパッと5分で作れる「塩昆布マヨ和え」です！サッと塩茹でしたスナップエンドウのシャキシャキとした食感に、マヨネーズのまろやかさと塩昆布の旨味が絶妙に絡んでお箸が止まりません。マヨネーズのコクがスナップエンドウのみずみずしい甘みを引き立てて、まさにコク旨な味わい。忙しい日の副菜やお酒のおつまみにもぴったりですよ。
スナップエンドウの塩昆布マヨ和え 5分で完成！
【材料】（2人分）
スナップエンドウ 1/2袋
塩昆布 大さじ 1
マヨネーズ 大さじ 2
薄口しょうゆ 少々
【下準備】
1、スナップエンドウはヘタと筋を取っておく。
【作り方】
1、沸騰した湯に分量外の塩を入れ、スナップエンドウを1分30秒程ゆでて冷水に取り、斜め半分に切る。
2、ボウルに全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
【材料】（2人分）
スナップエンドウ 1/2袋
塩昆布 大さじ 1
マヨネーズ 大さじ 2
薄口しょうゆ 少々
【下準備】
1、スナップエンドウはヘタと筋を取っておく。
【作り方】
1、沸騰した湯に分量外の塩を入れ、スナップエンドウを1分30秒程ゆでて冷水に取り、斜め半分に切る。
2、ボウルに全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
■【2位以降も絶品ぞろい】春のスナップエンドウの人気レシピ
【No.2】香ばしい！スナップエンドウのゴママヨ和え
第2位は、すり白ゴマの香ばしさが食欲をそそる「ゴママヨ和え」です。茹でたスナップエンドウに、ゴマとマヨネーズを合わせるだけ！シャキッとした歯ごたえにゴマの風味がジュワッと広がり、お弁当の彩りおかずとしても大活躍してくれますよ。
スナップエンドウのゴママヨ和え
【材料】（2人分）
スナップエンドウ 12~15本
<ドレッシング>
マヨネーズ 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1/2
すり白ゴマ 大さじ 1
ラー油 少々
【下準備】
1、スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。大きい場合は半分に切る。
【作り方】
1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れて混ぜ合わせる。粗熱が取れたスナップエンドウを加えて和え、器に盛る。
【材料】（2人分）
スナップエンドウ 12~15本
<ドレッシング>
マヨネーズ 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1/2
すり白ゴマ 大さじ 1
ラー油 少々
【下準備】
1、スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。大きい場合は半分に切る。
【作り方】
1、ボウルに＜ドレッシング＞の材料を入れて混ぜ合わせる。粗熱が取れたスナップエンドウを加えて和え、器に盛る。
【No.3】彩り鮮やか！スナップエンドウとエビの炒め物
第3位は、エビのピンクとスナップエンドウの緑が春らしい炒め物です。プリプリのエビと、シャキシャキのスナップエンドウの食感コントラストがたまりません！エビの旨味が野菜にジュワッと染み込み、夕食の立派なメインおかずにもなるご馳走レシピですよ。
スナップエンドウとエビの炒め物
【材料】（2人分）
スナップエンドウ(小) 1パック
塩(ゆでる用) 小さじ 1/2
エビ 4~6尾
塩(もみ込み用) 小さじ 2
片栗粉(もみ込み用) 大さじ 1
<エビの下味>
酒 小さじ 2
塩 少々
片栗粉 大さじ 1
<調味料>
酒 小さじ 2
塩 少々
オイスターソース 大さじ 1
ショウガ 1/2片
赤唐辛子 1本
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、スナップエンドウは筋を引いて、塩を入れた熱湯でサッとゆで、ザルに上げる(この熱湯でエビをゆでます)。
2、エビは殻と背ワタを取って塩をもみ込み、水分が出てきたら片栗粉をもみ込み、水洗いして水気を拭き取る。＜エビの下味＞の材料をからめ、スナップエンドウをゆでた熱湯に入れてサッとゆで、ザルに上げる。
3、ショウガは皮をむいてみじん切りにし、赤唐辛子は半分に折って種を出す。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油、ショウガ、赤唐辛子を入れて中火にかけ、香りがたってきたらスナップエンドウ、エビを入れて炒める。＜調味料＞の材料を加えてからめるように炒め合わせ、器に盛り分ける。
【このレシピのポイント・コツ】
エビは塩でもんで、少しグレーの水気が出てきたら、片栗粉を加えてグレーの水分を吸わせるようにもみ込み、水洗いすると生臭さがやわらぎ、エビがランクUPします。また、炒める前にゆでる事で、エビの食感がプリプリになります。ひと手間でおいしさがアップしますので、ぜひお試しを！
【材料】（2人分）
スナップエンドウ(小) 1パック
塩(ゆでる用) 小さじ 1/2
エビ 4~6尾
塩(もみ込み用) 小さじ 2
片栗粉(もみ込み用) 大さじ 1
<エビの下味>
酒 小さじ 2
塩 少々
片栗粉 大さじ 1
<調味料>
酒 小さじ 2
塩 少々
オイスターソース 大さじ 1
ショウガ 1/2片
赤唐辛子 1本
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、スナップエンドウは筋を引いて、塩を入れた熱湯でサッとゆで、ザルに上げる(この熱湯でエビをゆでます)。
2、エビは殻と背ワタを取って塩をもみ込み、水分が出てきたら片栗粉をもみ込み、水洗いして水気を拭き取る。＜エビの下味＞の材料をからめ、スナップエンドウをゆでた熱湯に入れてサッとゆで、ザルに上げる。
3、ショウガは皮をむいてみじん切りにし、赤唐辛子は半分に折って種を出す。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油、ショウガ、赤唐辛子を入れて中火にかけ、香りがたってきたらスナップエンドウ、エビを入れて炒める。＜調味料＞の材料を加えてからめるように炒め合わせ、器に盛り分ける。
【このレシピのポイント・コツ】
エビは塩でもんで、少しグレーの水気が出てきたら、片栗粉を加えてグレーの水分を吸わせるようにもみ込み、水洗いすると生臭さがやわらぎ、エビがランクUPします。また、炒める前にゆでる事で、エビの食感がプリプリになります。ひと手間でおいしさがアップしますので、ぜひお試しを！
■シーン別に楽しむ春のスナップエンドウレシピ
スナップエンドウの魅力は、なんといってもその鮮やかな色合いと食感ですね！忙しい平日の夕食やお弁当の隙間おかずには1位や2位の「和え物」を、休日やしっかり食べたい日のメインには3位の「炒め物」をと、シーンに合わせて大活躍します。ぜひ旬の美味しさを、毎日の食卓でたっぷりと味わってみてくださいね。
(E・レシピ編集部)