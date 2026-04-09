ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月9日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。「博物館の危機」をテーマに、資料が溢れて収蔵しきれなくなってきている、という日本の博物館について解説した。 長野智子「（日本の博物館の危機について）深刻な