カシオ計算機は、G-SHOCKの新製品「GW-BX5600CBG」を4月17日に発売する。海洋汚染の要因として問題視されている使用済み廃漁網を再利用したクロスバンドを採用した環境配慮モデルで、価格は35,200円。GW-BX5600CBGクロスバンドには廃漁網素材を加工し、水面をイメージした特徴的なパターンを施した。ダークネイビーのベゼルやフェイスとの組み合わせで、幅広いシーンに対応するデザインとしている。ケースやベゼルの主な樹脂パーツ