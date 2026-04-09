の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンがいよいよ配信開始となった。ますますその権力を拡大するホームランダーと、対抗勢力ザ・ボーイズの最終決戦が描かれる本作。世界最強の力を悪用するサイコパスのホームランダーが、この最終シーズンでも大暴れする。 激ヤバヒーローを快演し、最新のポップカルチャーにその不適な笑みと共に