ルフトハンザ・ドイツ航空は、東京/成田〜ミュンヘン線でエアバスA380型機によるチャーター便の運航を計画している。GDSデータなどから路線情報を提供しているAeroRoutesによると、ミュンヘン発4月14日と東京/成田発翌15日の1往復を運航する。エアバスA380型機には、ファーストクラスを8席、ビジネスクラスを78席もしくは68席、プレミアムエコノミークラスを52席、エコノミークラス371席を配置している。■ダイヤLH2572ミュンヘ