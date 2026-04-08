家族のためにマイホームを購入する際、直面する「住宅ローンの返済期間」問題。家計の負担を考慮して、長いローンを組んで毎月の返済額を抑えるか、定年後に借金を残さないよう短いローンで多額の返済を選ぶか。本記事では、4,000万円の住宅ローンでジレンマに陥った40歳男性の事例を紹介。「35年ローン」を選びながら、たった18年で実質完済に持ち込んだ「ある方法」について、FPの斎藤和孝氏が解説します。35年ローンは長い、25