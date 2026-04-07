フリーアナウンサー有働由美子（57）が7日、インスタグラムを更新。同日スタートのTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）への出演を報告した。有働は「『時すでにおスシ？！』今夜火曜夜10時@TBS系列ヒロインの親友役！」と明かし、オフショットを公開した。そして「初ドラマ演技！（ていうかただの体当たり）笑ってやってください」と呼びかけた。