【専門家の目｜太田宏介】宮代大聖が好調を維持スペイン2部ラス・パルマスは現地時間4月2日、リーグ第33節でグラナダと対戦し、2-0で勝利した。この試合でFW宮代大聖が先制ゴールを決めて勝利に貢献したなか、元日本代表DF太田宏介氏が直近でゴールを量産しているFWについて言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇25歳の宮代は川崎フロンターレの下部組織出身で、複数のJクラブを経て2024年にヴ