柔道金メダリストで現在は新日本プロレスで活躍するウルフアロンへの挑戦権を懸けたオーディション会場に、東海大学柔道部のウルフの後輩で、卒業後にボディビルで2度も日本一に輝いた“筋肉マン”が宮崎から襲来。その脱いだらエグすぎる“規格外”の造形美にあろうことか別の参加者がドン引きした。【映像】脱いだらエグすぎる“規格外”の造形美11日に開催される『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』のオーディシ