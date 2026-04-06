2月27日に公開された『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末動員ランキング6週連続1位を獲得（4月3〜5日・興行通信社調べ）。前作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』（25年公開）に続き、2年連続でV6達成という偉業を成し遂げた。この記録は、興行通信社が計測を開始した2004年以降の『映画ドラえもん』シリーズにおいて通算3本目（※1本目は2019年公開の『映画ドラえも