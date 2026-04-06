『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』週末動員ランキング6週連続1位を獲得！ 前作に続き2年連続
2月27日に公開された『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末動員ランキング6週連続1位を獲得（4月3〜5日・興行通信社調べ）。前作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』（25年公開）に続き、2年連続でV6達成という偉業を成し遂げた。この記録は、興行通信社が計測を開始した2004年以降の『映画ドラえもん』シリーズにおいて通算3本目（※1本目は2019年公開の『映画ドラえもん のび太の月面探査記』）となる。
【動画】期間限定公開！ 『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』オープニング映像
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。本作では、1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て新たに生まれ変わる。
今作の監督には矢嶋哲生、脚本に村山功を迎え、長年「ドラえもん」に携わってきた熟練の二人が満を持して『映画ドラえもん』シリーズ初参戦。
ゲスト声優には千葉翔也、広橋涼、宣伝アンバサダーには本作でアニメ声優初挑戦となった平愛梨、アルコ＆ピース（平子祐希・酒井健太）の2人が就任。ドラえもん大好き兄弟・QuizKnockの東問・東言の2人もアンバサダーとして作品を盛り上げ、主題歌には日本のポップスシーンを牽引するsumikaの「Honto」がドラえもん達の大冒険を温かく彩る。
さらに、『映画ドラえもん』シリーズ史上初となる4D上映も実施。劇中で大活躍するひみつ道具「水中バギー」に乗り込み、ドラえもん達と一緒に海底を駆け巡るような没入体験や、ダイナミックなアクションが大きな話題を呼び、子どもたちはもちろん、大人たちの心をも深く魅了している。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は公開中。
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。本作では、1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て新たに生まれ変わる。
今作の監督には矢嶋哲生、脚本に村山功を迎え、長年「ドラえもん」に携わってきた熟練の二人が満を持して『映画ドラえもん』シリーズ初参戦。
ゲスト声優には千葉翔也、広橋涼、宣伝アンバサダーには本作でアニメ声優初挑戦となった平愛梨、アルコ＆ピース（平子祐希・酒井健太）の2人が就任。ドラえもん大好き兄弟・QuizKnockの東問・東言の2人もアンバサダーとして作品を盛り上げ、主題歌には日本のポップスシーンを牽引するsumikaの「Honto」がドラえもん達の大冒険を温かく彩る。
さらに、『映画ドラえもん』シリーズ史上初となる4D上映も実施。劇中で大活躍するひみつ道具「水中バギー」に乗り込み、ドラえもん達と一緒に海底を駆け巡るような没入体験や、ダイナミックなアクションが大きな話題を呼び、子どもたちはもちろん、大人たちの心をも深く魅了している。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は公開中。