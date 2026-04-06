4日昼ごろ、美郷町の国道13号で軽乗用車と貨物車が衝突し2人がけがをしました。大仙警察署の調べによりますと4日午後0時45分ごろ、美郷町天神堂字赤城の国道13号を横手市方向から大仙市方向に走っていた軽乗用車が、対向してきた貨物車と衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた大仙市の67歳の男性が肋骨や腰の骨などを折る大けが、貨物車を運転していた美郷町の73歳の男性が足を打撲するなどのけがをしました。現場は片