実家の土地を相続する予定があると、「そのままにしておくのはもったいない」と感じる方も多いでしょう。なかでも月極駐車場は、初期費用が比較的少なく、安定収入が期待できる活用方法としてよく挙げられます。ただし、「50坪程度でも本当に成り立つのか」と不安に思うのも自然なことです。 本記事では、駐車可能台数や収益の目安、注意点を解説します。そのうえで、50坪程度の小規模な土地でも活用できるのかを見ていきまし