実家の土地を相続予定です。父から「月極駐車場にすると安定しやすい」と聞いたのですが、“50坪程度”でも駐車場として成り立つのでしょうか？

50坪の土地でも月極駐車場は成り立つのか？

50坪程度の土地でも、周辺に駐車需要があり、レイアウト条件が合えば月極駐車場として成立する可能性は十分にあります。50坪は約165㎡であり、個人で運用するには現実的な広さです。

国土交通省の指針では、普通車1台あたりの駐車スペースは幅約2.5m×奥行き6.0m（約15㎡）が目安とされています。ただし、実際の駐車場では通路も必要になるため、1台あたり20㎡前後を見込むケースが多いです。この基準で考えると、配置の工夫や土地条件によっては、6台から8台程度の駐車が可能になるといえます。



駐車可能台数と収益のリアルな目安

例えば8台分の駐車スペースを確保できた場合、1台あたり月1万円で貸し出すと、満車で月8万円、年間では約96万円の収入になります。一見すると安定した収益に見えますが、常に満車になるとは限りません。仮に稼働率が80％であれば、年間収入は約76万8000円程度に下がります。

さらに、初期費用として整地や砂利敷き、アスファルト舗装、区画線の設置などが必要になります。簡易的な砂利舗装であれば数十万円程度に抑えられることもありますが、アスファルト舗装の場合は100万円以上かかることもあります。これらの費用を回収するまでの期間も考慮し、無理のない計画を立てることが大切です。

また、地域によって賃料は大きく異なります。都市部では1台2万円以上になることもありますが、郊外では5000円前後というケースも見られます。事前に周辺の相場を調べ、現実的な収益を見積もることが重要です。



駐車場経営のメリットと見落としがちなリスク

月極駐車場の大きなメリットは、建物を建てないため初期投資を抑えやすく、撤退や転用がしやすい点です。将来的に売却したり、アパート建築など別の活用へ切り替えたりすることも柔軟にできます。また、入居者トラブルが少なく、管理の手間が比較的軽い点も魅力です。

一方で、収益性はそれほど高くないため、立地によっては空きが続くリスクがあります。空きが増えると収入が減るだけでなく、維持費や税金の負担が重く感じられるようになります。

さらに、月極駐車場として利用している土地には、原則として住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は適用されません。そのため、住宅用地として利用していたときより税負担が重くなる可能性があります。その結果、表面的な収入に比べて手元に残る利益が想像より少なくなる点には注意が必要です。



50坪の土地を生かして安定収入を得るための考え方

50坪という限られた土地でも、周辺に駐車需要があり、8台前後の区画を確保できるなら、安定収入は十分に期待できます。まずは周辺の駐車場の空き状況や料金を確認し、「本当に借りたい人がいるか」を見極めましょう。また、自分で管理するのが難しい場合は、管理会社に委託することで手間を減らすことも可能です。

駐車場経営は派手な収益は出にくいものの、安定した現金収入を生みやすい特徴があります。相続した土地を無理なく活用する方法として、現実的でバランスの取れた選択肢といえるでしょう。土地の特性と地域の需要をしっかり見極め、自分に合った形で活用していくことが、後悔しない判断につながります。



出典

国土交通省 駐車場設計・施工指針について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー