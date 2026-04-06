ホンダ「N-BOXカスタム」の豪華仕様とは！2025年12月12日、ホンダは人気の軽スーパーハイトワゴン「N-BOXカスタム」の特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を発売しました。初代N-BOXが発売された2011年当時は、「家計に優しいクルマを選びたい」というニーズが高まると同時に、軽自動車の利便性が飛躍的に向上していた時期でした。そんな背景の中、圧倒的な広さと燃費の良さを備えたN-BOXは、多くのユーザーの心を