【モデルプレス＝2026/04/05】TOBE所属の7人組グループ・IMP.による地上波初の冠番組「IMP.の『できません』は言いません」が、TBS系で4月18日（毎週土曜深夜0時28分）より放送されることが決定した。【写真】7人組グループ、冠番組決定がサプライズ発表されたライブ◆IMP.、地上波初の冠番組決定4月5日に行われたIMP.の全国ツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」の最終公演で、番組がはじまることをメンバーにサプライズで発表