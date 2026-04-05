IMP.、地上波初の冠番組決定「IMP.の『できません』は言いません」全国ツアーでサプライズ発表
【モデルプレス＝2026/04/05】TOBE所属の7人組グループ・IMP.による地上波初の冠番組「IMP.の『できません』は言いません」が、TBS系で4月18日（毎週土曜深夜0時28分）より放送されることが決定した。
【写真】7人組グループ、冠番組決定がサプライズ発表されたライブ
4月5日に行われたIMP.の全国ツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」の最終公演で、番組がはじまることをメンバーにサプライズで発表。さらに、最初のロケ先をライブ会場の観客に決めてもらう展開となった。この番組ではIMP.の7人がIMP.の知名度UPを目指し、番組のアイコンである“名刺”を全国各地で配りまくる。7人は顔と名前を覚えてもらうべく、世のため、人のために汗をかきまくる。（modelpress編集部）
［タイトル］『IMP.の「できません」は言いません』
［放送日時］4月18日（土）スタート 毎週土曜深夜0：28〜0：58
［出演者］IMP.
【Not Sponsored 記事】
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◆IMP.、地上波初の冠番組決定
4月5日に行われたIMP.の全国ツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」の最終公演で、番組がはじまることをメンバーにサプライズで発表。さらに、最初のロケ先をライブ会場の観客に決めてもらう展開となった。この番組ではIMP.の7人がIMP.の知名度UPを目指し、番組のアイコンである“名刺”を全国各地で配りまくる。7人は顔と名前を覚えてもらうべく、世のため、人のために汗をかきまくる。（modelpress編集部）
◆番組概要
［タイトル］『IMP.の「できません」は言いません』
［放送日時］4月18日（土）スタート 毎週土曜深夜0：28〜0：58
［出演者］IMP.
【Not Sponsored 記事】