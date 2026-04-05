TBS系で放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』公式Instagramでは、4月3日の放送回からSnow Manのラウール、佐藤晴美、HANAのMAHINAがBTSのVとJung Kookと一緒に踊るダンス動画を公開した。 【動画】豪華！BTS・VとJung Kookとの貴重なダンスコラボ ■完コピバトルでBTS・VとJung Kookとコラボ 2026年4月でゴールデン進出3周年を迎える『それSnow Manにやらせて下さい』。4月3日の放送回では「ダンスノ完コピレ