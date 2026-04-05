TBS系で放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』公式Instagramでは、4月3日の放送回からSnow Manのラウール、佐藤晴美、HANAのMAHINAがBTSのVとJung Kookと一緒に踊るダンス動画を公開した。

【動画】豪華！BTS・VとJung Kookとの貴重なダンスコラボ

■完コピバトルでBTS・VとJung Kookとコラボ

2026年4月でゴールデン進出3周年を迎える『それSnow Manにやらせて下さい』。4月3日の放送回では「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」と題して、初となる韓国のスタジオで行われた完コピダンス対決を放送した。

同番組公式Instagramでは、4月3日の放送回からBTSのVとJung KookとSnow Man・ラウール、LDHからは佐藤晴美、HANAからはMAHINAが挑戦したダンス動画を公開。この日披露したBTSの新曲「2.0」は、今回の放送で日本のテレビ初パフォーマンスとなった。

番組では、Jung Kookがダンスについて、音に合わせて体を引き付けることや、粘りのあるような動きで踊るなど、ポイントを自ら解説していた。3人はそれらを踏まえながら、三者三様の個性を滲ませたダンスを披露してスタジオを沸かせた。

この動画には、「みんなダンス上手」「豪華メンバー」「テテ、顔が小さい」「グクテテと楽しそうに踊るラウール最高」「みんな上手いけどラウールのダンスに目がいってしまう」「ダンスを楽しもうとしてるラウールさんが素敵」「映える3人」など、完コピダンスに注目が集まっていた。

■動画：BTSのVとJung Kookとの貴重なダンスコラボ