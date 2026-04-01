3月27～29日に行った日本経済新聞とテレビ東京の世論調査では、高市内閣の支持率が前回の69％から72％に上昇し、トランプ大統領との首脳会談を65％が評価した。 一方、毎日新聞の同時期調査では支持率が3ポイント低下して58％、不支持率は28％に上昇した。支持率14ポイントもの差をめぐって、SNSのX（旧Twitter）では大きな議論となっている。 「ランダムに電話をかけて回答を得るRDD方式は、今の時代もう無理なのでは。ナ