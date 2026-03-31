「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手（３４）は２点を追う六回、才木から右翼席に今季１号ソロ。しかし、反撃の一発も空砲となった。筒香は「感覚は良いですけど、最後の場面でも打ててないですし」と、アーチよりも、九回２死一、二塁の場面で見逃し三振に倒れたことを猛省。チームは開幕４連敗となり１勝をつかめずもがいているが、キャプテンは悔しさをにじませながら「一生懸命