3月30日、フリーアナウンサーの有働由美子のマネージャー公式Instagramが更新され、新番組のオフショットを披露したところ、料理愛好家の平野レミに似ているとの指摘が相次いでいる。《本日3月30日（月）あさ9:55〜 「有働由美子の健康案内人」スタートします！！ 2026年3月30日〜4月3日のテーマは「春の栄養素食べる健康レシピ」です。 毎日、体操コーナーもあります！！》などとつづり、テレビ朝日系の新番組を告知。1枚目に有