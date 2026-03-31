3月30日、フリーアナウンサーの有働由美子のマネージャー公式Instagramが更新され、新番組のオフショットを披露したところ、料理愛好家の平野レミに似ているとの指摘が相次いでいる。

《本日3月30日（月）あさ9:55〜 「有働由美子の健康案内人」スタートします！！ 2026年3月30日〜4月3日のテーマは「春の栄養素食べる健康レシピ」です。 毎日、体操コーナーもあります！！》などとつづり、テレビ朝日系の新番組を告知。1枚目に有働が“空気イス”のような姿勢をとる写真、2枚目に腰に手を当て右足を斜めに上げた格好で体操する写真を公開した。

コメント欄にはフォロワーから

《有働さん 若々しい笑顔リラックス美しいリアクションポーズかっこいい》

《ゆみこさん、頑張ってくださいね》

と応援の声が出ているのだが、2枚目の写真に注目が集まったようで、

《平野レミさんかと思いました！特に2枚目の写真》

《間違いなく平野レミさんです!!》

という指摘が相次いでいる。

スポーツ紙記者が言う。

「確かに2枚目の写真は、料理以外にタレントとしても活躍する平野レミさんのはっちゃけた感じによく似ていると思います。

有働さんといえば、パーソナリティを務めるラジオ番組『うどうのらじお』（ニッポン放送）で、“今井美樹さんや吉瀬美智子さんに似ている”という話題が出たばっかりですね。今井さんや吉瀬さんに似ていると言われた有働さんはまんざらでもなさそうでしたよ」

2月20日に放送された『うどうのらじお』でも、「似ている」ということが話題になった。アシスタントを務めるニッポン放送の熊谷実帆アナウンサーは、次のような内容のリスナーからのメールを読み上げた。

「先日、フジテレビのミュージックフェアを観ていたら、ショートヘアの今井美樹さんが出演していました。お綺麗だなあと観ていたら、すごく有働さんに似ていると思いました。有働さん、今井美樹さんに似ているって言われますでしょ？」

これに対し有働は、「似ているって言われますか？ じゃなくて、言われますでしょ？ っていう〇〇さん（リスナー名）いいとこ見てる。でも、〇〇さんだけじゃないかと思った『うどら』（番組の略称）の皆さんにお伝えしときますけど、さいたま市の〇〇さん（リスナー名）も同じように『有働さん、そういうふうに言われたことないですか？』っていうね」と話した。

すかさず熊谷アナが「殺到してますよ」と言うと、有働は「2枚だけど、殺到っていえば、殺到でございますけど」と自虐を交えつつ、どこか喜びを隠しきれない様子だった。さらに、熊谷アナがXでの《有働さんは吉瀬美智子さん似な気がします》という声を紹介した際も、有働は「大丈夫？ なんかサービス大放出みたいなことになってない」とはにかんでいた。

多くの有名人に似ていると指摘される有働のルックスに、今後も注目が集まりそうだ。