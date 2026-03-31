jaybeが運営する暗号資産(仮想通貨)ニュースメディア「JinaCoin」は3月27日、「投資に関する調査」の結果を発表した。同調査は3月23日〜25日、20代以上の日本在住者800名を対象に、インターネットで実施した。現在保有または投資しているもの現在保有または投資しているものを尋ねたところ、最も多かったのは「投資信託」(42.4%)となった。次いで「株式」(41.8%)、「暗号資産(仮想通貨)」(13.5%)となっている。6位には「銀・プラチ