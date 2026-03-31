【モデルプレス＝2026/03/31】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第18弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿◆川崎桜、私服姿で朝食楽しむ今回公開されたのは、ロケ開始前のひとときを捉えた1枚。私服姿で朝食を楽しむ、100パーセント素の表情が収められている。フランスで味わうクロワッサンの美味しさに思わず