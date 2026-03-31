乃木坂46川崎桜、私服姿で朝食楽しむ 先行カット第18弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/31】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第18弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿
今回公開されたのは、ロケ開始前のひとときを捉えた1枚。私服姿で朝食を楽しむ、100パーセント素の表情が収められている。フランスで味わうクロワッサンの美味しさに思わず目を見開く、自然体の魅力あふれるカットとなっている。
本作では、ファッションが大好きな川崎自身が普段着ている私服や、本人がデザインに参加した衣装も登場するなど、こだわりが詰まった内容となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿
◆川崎桜、私服姿で朝食楽しむ
今回公開されたのは、ロケ開始前のひとときを捉えた1枚。私服姿で朝食を楽しむ、100パーセント素の表情が収められている。フランスで味わうクロワッサンの美味しさに思わず目を見開く、自然体の魅力あふれるカットとなっている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】