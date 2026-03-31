【モデルプレス＝2026/03/31】Prime Videoには、新たな始まりを予感させる春にぴったりの名作が勢揃。今回は、一歩踏み出す勇気をくれる、心が高鳴るラブストーリー5選を厳選。今の時期だからこそ観たい、予測不能なトキメキが押し寄せる名作を紹介する。【写真】横浜流星、10kg増肉体美のキックボクシング姿◆「初めて恋をした日に読む話」（2019）人生崖っぷちの塾講師・順子（深田恭子）が、ピンク髪の不良高校生・匡平（横浜流