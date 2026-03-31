【春の胸キュン】出会いの季節に溺れたい 心ときめく珠玉のラブストーリー5選
【モデルプレス＝2026/03/31】Prime Videoには、新たな始まりを予感させる春にぴったりの名作が勢揃。今回は、一歩踏み出す勇気をくれる、心が高鳴るラブストーリー5選を厳選。今の時期だからこそ観たい、予測不能なトキメキが押し寄せる名作を紹介する。
【写真】横浜流星、10kg増肉体美のキックボクシング姿
人生崖っぷちの塾講師・順子（深田恭子）が、ピンク髪の不良高校生・匡平（横浜流星）ら3人の男たちからアプローチを受ける。横浜が放つ無敵のピンク髪ビジュアルはまさに眼福。教え子と講師という関係を超えた情熱的な化学反応がたまらない。
恋愛経験ゼロの30歳女子（綾瀬はるか）が、9歳年下の大学生（福士蒼汰）と交際することに。福士が魅せる、年下男子ならではの純粋さと、ふとした瞬間に見せる強引な男らしさの振り幅に翻弄される。新年度が始まり、慌ただしい日々の中で「恋の仕方を忘れた」大人女子の心に優しく火を灯してくれる。
中学時代の淡い初恋の相手・洸（櫻井海音）と、高校で運命の再会を果たす双葉（出口夏希）。嫌われないよう"ガサツな女子"を演じる双葉の葛藤や、孤立する悠里（莉子）との友情など、誰もが胸を締め付けられる「青春のすべて」が凝縮。出会いと別れが交錯する春、彼らが魅せる瑞々しい姿に胸を打たれることだろう。
自分に自信がない図書館員の聡子（波瑠）が、恋の指南役を自称するスタンダール（市村正親）の教えを胸に、意中の相手・涼介（瀬戸康史）との恋に奮闘する。春の出会いに備えて、自分磨きを頑張りたい人の背中を強く押してくれる。
借金を抱えたOL（清野菜名）とドSなエリート社長（ディーン・フジオカ）の契約結婚から始まるラブストーリー。ディーンの圧倒的な気品と、冷徹な仮面の下に隠された優しさという振り幅に酔いしれる。最悪の出会いが運命へと変わっていくシンデレラストーリーは、新しい門出を祝う春の夜にこそふさわしい。
スクリーン越しに放たれるキャスト陣の熱い魂と、胸キュンの仕掛け。お気に入りの一作を観て、心の中に柔らかな春の風を感じてほしい。（modelpress編集部）
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【写真】横浜流星、10kg増肉体美のキックボクシング姿
◆「初めて恋をした日に読む話」（2019）
人生崖っぷちの塾講師・順子（深田恭子）が、ピンク髪の不良高校生・匡平（横浜流星）ら3人の男たちからアプローチを受ける。横浜が放つ無敵のピンク髪ビジュアルはまさに眼福。教え子と講師という関係を超えた情熱的な化学反応がたまらない。
◆「きょうは会社休みます。」（2014）
恋愛経験ゼロの30歳女子（綾瀬はるか）が、9歳年下の大学生（福士蒼汰）と交際することに。福士が魅せる、年下男子ならではの純粋さと、ふとした瞬間に見せる強引な男らしさの振り幅に翻弄される。新年度が始まり、慌ただしい日々の中で「恋の仕方を忘れた」大人女子の心に優しく火を灯してくれる。
◆「アオハライド」（2023・2024）
中学時代の淡い初恋の相手・洸（櫻井海音）と、高校で運命の再会を果たす双葉（出口夏希）。嫌われないよう"ガサツな女子"を演じる双葉の葛藤や、孤立する悠里（莉子）との友情など、誰もが胸を締め付けられる「青春のすべて」が凝縮。出会いと別れが交錯する春、彼らが魅せる瑞々しい姿に胸を打たれることだろう。
◆「恋に落ちたおひとりさま 〜スタンダールの恋愛論〜」（2022）
自分に自信がない図書館員の聡子（波瑠）が、恋の指南役を自称するスタンダール（市村正親）の教えを胸に、意中の相手・涼介（瀬戸康史）との恋に奮闘する。春の出会いに備えて、自分磨きを頑張りたい人の背中を強く押してくれる。
◆「はぴまり〜Happy Marriage！？〜」（2016）
借金を抱えたOL（清野菜名）とドSなエリート社長（ディーン・フジオカ）の契約結婚から始まるラブストーリー。ディーンの圧倒的な気品と、冷徹な仮面の下に隠された優しさという振り幅に酔いしれる。最悪の出会いが運命へと変わっていくシンデレラストーリーは、新しい門出を祝う春の夜にこそふさわしい。
◆出会いの季節に胸キュン作品を
スクリーン越しに放たれるキャスト陣の熱い魂と、胸キュンの仕掛け。お気に入りの一作を観て、心の中に柔らかな春の風を感じてほしい。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】