31日のボートレース浜名湖「BTS富士おやま11周年記念センバツ本命戦」3日目は荒天のため10R以降を中止、打ち切りとした。順延はせず、優勝戦は4月3日に行われる。この日は8Rから向かい風が強まり、9Rは安定板を装着。さらに周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮して行われた。