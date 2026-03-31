豪中銀議事録原油100ドル推移ならインフレは5%まで上昇と予想 豪中銀議事録（3月17日開催分） 米イラン戦争による原油高騰が豪州のインフレリスクを高めているが、今後の政策の方向性を確実に予測するのは不可能だと指摘。 原油価格の上昇によりインフレ率が長期にわたり目標を上回るリスクがさらに高まった。 原油価格が1バレル＝100ドル前後で推移した場合、ガソリン価格を通じて直接的な影響が生じ、豪州の総合イ