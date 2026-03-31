2026年3月30日、韓国・ニュース1は「サムスン電子の賃金交渉で、会社側が過去最高水準の報酬案を提示したが、労働組合が拒否した」と伝えた。中東戦争の拡大で韓国経済の不確実性も高まる中で、「労組が半導体という成長エンジンを人質に取り、過剰な要求をしている」という批判も出てきているという。業界によると、サムスン電子の賃金交渉が先ごろ再開された。会社側はまず、競合他社と同等の「営業利益の10％」を成果給とするこ