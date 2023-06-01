【モデルプレス＝2026/03/31】マクドナルドでは4月8日から期間限定で、人気メニュー「ベーコンポテトパイ」を販売。商品の販売に合わせて、モデルの鈴木えみとアーティストのケツメイシを起用し、代表曲『さくら』のミュージックビデオをモチーフにした新TVCM「あの頃のままで」篇が4月7日より放映される。【写真】鈴木えみ、美デコルテ披露の衣装姿◆マクドナルド「ベーコンポテトパイ」登場1990年に初登場し35年以上経った今も発