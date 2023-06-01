Mr.Childrenの最新アルバム『産声』（うぶごえ）が、3月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上14.9万枚を記録し、1位に初登場。前作『miss you』（2023年10月16日付）に続く、3作連続・通算21作目の1位獲得となり、男性アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録【※】は、歴代3位から歴代2位タイとなった。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ本作は、メンバー4人が音にのみ没入