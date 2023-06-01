Mr.Children、アルバム通算21作目の1位 「アルバム通算1位獲得作品数」男性アーティスト歴代2位タイに【オリコンランキング】
Mr.Childrenの最新アルバム『産声』（うぶごえ）が、3月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上14.9万枚を記録し、1位に初登場。前作『miss you』（2023年10月16日付）に続く、3作連続・通算21作目の1位獲得となり、男性アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録【※】は、歴代3位から歴代2位タイとなった。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
本作は、メンバー4人が音にのみ没入し、向き合い続け、「Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性」を探究したアルバム。タイトル曲「産声」のほか、俳優・鈴木亮平主演で3月29日に最終回を迎えた日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌「Again」など全13曲が収録されている。
4月4日の千葉・ららアリーナ 東京ベイ公演を皮切りに、全国14会場28公演を行うツアー『Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”』を開催予定。
【※】男性アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録／1位：B’z（32作）、2位：DOMOTO、Mr.Children（21作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
本作は、メンバー4人が音にのみ没入し、向き合い続け、「Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性」を探究したアルバム。タイトル曲「産声」のほか、俳優・鈴木亮平主演で3月29日に最終回を迎えた日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌「Again」など全13曲が収録されている。
【※】男性アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録／1位：B’z（32作）、2位：DOMOTO、Mr.Children（21作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞