南から暖かい空気が流れ込んで大分県内各地は気温が上昇し、日田市では最高気温が27度を超えて今年初の夏日となり、季節外れの陽気となりました。 【写真を見る】「半袖でもいいくらい」大分・日田市で27.4度今年初の夏日を観測県内7地点で今年最高も天気は下り坂 30日は各地で気温が上がり、日田市で27.4度を観測。今年に入って初めて25度を超える夏日となりました。また、豊後大野市犬飼町で24.9度、豊後高田市と玖珠町で2