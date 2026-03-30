フィンランドのオルポ首相（ロイター＝共同）【キーウ共同】フィンランド国防省は29日、ロシア国境に近い南東部に複数の無人機が落下したと発表した。ロイター通信によると、空軍はうち1機をウクライナ製だと特定した。オルポ首相は、ロシアに向け発射されたが、電波妨害で針路を外れた可能性があるとの見方を示した。フィンランドに近いロシア北西部レニングラード州には主要な石油輸出拠点があり、ウクライナが無人機で標的