ロック歌手の矢沢永吉（76）がテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（4月8日スタート、水曜後9・00）の主題歌を担当する。書き下ろしの新曲「BORDER」で、ミディアムテンポの重厚感ある大人なロックナンバーだ。矢沢は「番組のイメージを聞いた時、僕の中でこれはマイナーコードの世界観というか…そこを意識して書きました」と思いを明かした。「ボーダレス…」は土屋太鳳（31）とtimelesz・佐藤勝利（29）がダ