120社以上の出展社が集結した世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が、3月28日・29日の2日間にわたり東京ビッグサイトで開催された。会場は東展示棟に加え、南展示棟や屋上展示場まで拡張され、過去最大規模での実施となった。 参考：『鬼滅の刃』はなぜ最強IPになったのか？映画×テレビ×配信で熱量を循環させる仕組み 2014年に始まり今回で13回目を迎えた「AnimeJapan」。来場者数15万人超を記録した本開催の